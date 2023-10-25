Угаров заявил, что летние трансферы не усилили «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о летних трансферах петербургского клуба.

«Коваленко сыграл хоть одну игру? В стартовом составе выходил в Кубке? Это не то, дальше, кто еще? Ду Кейрос играет в стартовом составе? Еще кто, Фернандес? Травмирован. Изидор? Тоже не играет. Мое личное мнение: если футболиста берут, значит, он должен играть в основном составе. А брать его, чтобы он сидел, чтобы, как многие говорят, было два-три состава... В нынешней ситуации они зачем нужны? Понимаю, когда Лига чемпионов, и то 50 на 50, потому что если мы возьмем статистику, то окажется, что играют одни и те же футболисты. Считаю, что это не усиление «Зенита», а просто зачем-то взятые футболисты», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

На данный момент «Зенит» с 23 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. 28 октября петербуржцы примут на своем поле «Ахмат». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.