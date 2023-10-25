Агент Бонгонда сомневается, что футболист когда-нибудь захочет получить российское гражданство

Зухаир Эссикал, агент полузащитника «Спартака» Тео Бонгонда, высказался о возможности получения конголезским футболистом российского гражданства.

«Не думаю, что Тео когда-нибудь станет получать российское гражданство. У него уже есть два. Отказ от одного из них в пользу российского маловероятен», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 4 голами и одной результативной передачей.

Московский клуб находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 12 туров.