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«Уфа» проиграла «Шленску» в товарищеском матче

18:09
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«Уфа» с минимальным счетом уступила польскому «Шленску» в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил защитник Дина Штиглец.

Товарищеский матч

«Шленск» — «Уфа» — 1:0 (0:0)

Гол: Штиглец, 51.

«Уфа»: Шафинский (Чернов, 46), Никитин (Аликин, 46), Табидзе (Сухов, 46), Неделчару (Урунов, 46), Кротов (Пуцко, 46), Алиев (Демин, 46), Фомин (Гиоргобиани, 46), Голубев (Поздняков, 46), Емельянов (Фольмер, 46), Тилль (Козлов, 46), Вомбергар (Бизяк, 46).

Шленск — Уфа

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