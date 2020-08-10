У одного игрока «Зенита» подтвержден коронавирус. Он на карантине

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде один футболист заразился коронавирусом. Специалист отметил, что у двоих футболистов были выявлены подозрительные результаты, после чего подтвердился один положительный.

«Ситуация очень простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзор. Других заражений у нас нет», — сказал Семак в эфире «России. 24».

Напомним, что 6 августа клуб опроверг информацию о 7 положительных результатах на коронавирус, отметив, что был выявлен всего один сомнительный тест.

11 августа команду из Санкт-Петербурга ждет матч первого тура нового сезона РПЛ — против «Ротора» в Волгограде.