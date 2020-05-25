У Гулиева случился конфликт с Чипзановичем. Летом контракт футболиста могут расторгнуть

По данным «СЭ», причиной перевода 23-летнего хавбека «Спартака» Аяза Гулиева во вторую команду москвичей стал конфликт футболиста с тренером по физподготовке Владимиром Чипзановичем. Игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского специалиста, в итоге руководство приняло решение об отстранении полузащитника от работы с основной.

Главный тренер Доменико Тедеско находится на базе в Тарасовке в режиме 14-дневного карантина, он, другие иностранные члены штаба, а также вернувшиеся с родины легионеры изолированы в отдельном корпусе и пока не принимают участия в общих занятиях. Тренировками спартаковцев руководит Чипзанович.

Как мы уже сообщали, Гулиев останется в «двойке» как минимум до конца июля, когда завершится турнир РПЛ, а затем ему станут искать вариант с бесплатной арендой. О выкупе трансфера футболиста, чья зарплата сейчас составляет около 5,6 миллионов рублей в месяц, речь в нынешних условиях пока не идет. В числе претендентов на Гулиева, возможно, окажутся «Крылья Советов» и «Тамбов» — в случае, если эти клубы сохранят места в премьер-лиге.

Вместе с тем, существует и вариант досрочного прекращения трудовых отношений с Гулиевым по инициативе «Спартака» — как это произошло в прошлом году с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым. (Вячеслав Короткин)

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