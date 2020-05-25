Гулиев переведен в «Спартак-2» из-за нарушения дисциплины

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что тренерский штаб красно-белых принял решение перевести во вторую команду полузащитника Аяза Гулиева.

Вместо 23-летнего российского хавбека к основе присоединился полузащитник Константин Шильцов, которому в мае исполнилось 18 лет.

Как стало известно «СЭ», Гулиев нарушил командную дисциплину, что выразилось в некорректном общении с членами тренерского штаба «Спартака».

В сезоне-2019/20 Аяз Гулиев провел 15 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.