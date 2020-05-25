Гулиев переведен в «Спартак-2» из-за нарушения дисциплины
18:55
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что тренерский штаб красно-белых принял решение перевести во вторую команду полузащитника Аяза Гулиева.
Вместо 23-летнего российского хавбека к основе присоединился полузащитник Константин Шильцов, которому в мае исполнилось 18 лет.
Как стало известно «СЭ», Гулиев нарушил командную дисциплину, что выразилось в некорректном общении с членами тренерского штаба «Спартака».
В сезоне-2019/20 Аяз Гулиев провел 15 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-05-25-selikhov_i_zobnin_v_obshchey_gruppe_shiltsov_zamenil_guliyeva/
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