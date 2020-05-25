«Спартак» рассмотрит вариант с арендой Гулиева

По данным «СЭ», руководство «Спартака» не намерено возвращать в основной состав 23-летнего хавбека Аяза Гулиева, который переведен во вторую команду за нарушение дисциплины, выразившейся в некорректном общении с членами тренерского штаба.

Полузащитник останется в «двойке» как минимум до конца июля, когда завершится доигровка РПЛ, а затем ему станут искать вариант с бесплатной арендой. О выкупе трансфера футболиста, чья зарплата сейчас составляет около 5,6 миллионов рублей в месяц, речь в нынешних условиях пока не идет. В числе претендентов на Гулиева, возможно, окажутся «Крылья Советов» и «Тамбов» — в случае, если эти клубы сохранят места в премьер-лиге.

Напомним, что в апреле прошлого года Гулиев избил в Москве гражданина США, но потом извинился и заплатил компенсацию. В сезоне-2019/20 игрок провел за «Спартак» 15 матчей за — 0 забитых мячей, 0 голевых передач. (Вячеслав Короткин)

Гулиев переведен в «Спартак-2» из-за нарушения дисциплины // Гулиева перевели в «Спартак-2». Как отреагировал его агент?