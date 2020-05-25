Гулиева перевели в «Спартак-2». Как отреагировал его агент?

Агент Михаил Череповский, представляющий интересы полузащитника Аяза Гулиева, отреагировал на перевод своего клиента в «Спартак-2». Как стало известно «СЭ» хавбек нарушил дисциплину игрок, некорректно пообщавшись с членами тренерского штаба красно-белых.

— Все вопросы в пресс-службу «Спартака», — заявил Череповский. — Только там вам дадут корректный ответ. (Евгений Белоусов)

Гулиев переведен в «Спартак-2» из-за нарушения дисциплины