Гулиева перевели в «Спартак-2». Как отреагировал его агент?
19:31
Агент Михаил Череповский, представляющий интересы полузащитника Аяза Гулиева, отреагировал на перевод своего клиента в «Спартак-2». Как стало известно «СЭ» хавбек нарушил дисциплину игрок, некорректно пообщавшись с членами тренерского штаба красно-белых.
— Все вопросы в пресс-службу «Спартака», — заявил Череповский. — Только там вам дадут корректный ответ. (Евгений Белоусов)
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