Тюкавин, Зиньковский и Чалов вошли в список номинантов премии «Джентльмен года»

«Комсомольская правда» объявила лонг-лист номинантов премии «Джентльмен года» — 2023.

В лонг-лист премии вошло 16 футболистов из 12 клубов РПЛ: Александр Селихов, Антон Зиньковский (оба «Спартак»), Федор Чалов, Константин Кучаев (оба ЦСКА), Иван Сергеев, Михаил Кержаков (оба «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба, Сергей Петров (оба «Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел») и Лукас Вера («Оренбург»).

Премия «Джентльмен года» вручается с 1994 года. Ее действующим лауреатом является полоузащитник «Динамо» Даниил Фомин.