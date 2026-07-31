Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, на каких позициях планирует использовать Воробьева

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, на каких позициях планирует использовать нападающего Дмитрия Воробьева после его возвращения в клуб.

«Дмитрий Воробьев — наш воспитанник. Мы вместе работали и в молодежной команде, и в академии. Когда он играл в «Оренбурге» и заявил о себе в РПЛ, он играл на фланге, Мы об этом тоже с ним говорили. У него есть опыт и понимание игры флангового нападающего. Мы эту опцию рассмотрим. Сейчас альтернативы нет — Джон [Кордоба] еще не готов играть, Дима играет центрального нападающего. Но по возвращению Джона мы можем играть и в два нападающих, и Воробьев может играть и на позиции десятки, и на позиции флангового нападающего. Это добавит нашей команде вариативности. Вполне возможно использование вместе Воробьева и Кордобы», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин» со счетом 3:1. В 2-м туре «быки» 2 августа у себя дома встретятся с воронежским «Факелом»