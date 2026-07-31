ЭСК: Чистяков верно удалил защитника «Рубина» Рожкова в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с удалением защитника «Рубина» Ильи Рожкова в матче 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

Комиссия единогласно признала верным решение арбитра Артема Чистякова удалить футболиста на 18-й минуте встречи.

«Илья Рожков совершает короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Данное действие наказывается удалением игрока с поля за агрессивное поведение», — говорится в мотивировке.