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Сегодня, 23:36

Трансфер Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами

Иван Шитик
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Instagram

ЦСКА все еще не может оформить трансфер полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля. Игрок должен был прилететь на медосбледование еще на прошлой неделе, но аргентинский клуб до сих не получил все необходимые документы сообщает RMG.

Карраскаль продолжает находиться в Аргентине, ожидая недостающих документов от ЦСКА для осуществления трансфера. На данный момент у Карраскаля нет точной даты отъезда.

В прошлом сезоне аргентинского чемпионата 23-летний Карраскаль отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 21-м матче.

Контракт игрока с «Ривером» истекает 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает колумбийца в 6,2 миллиона евро.

ФК Ривер Плейт
ФК ЦСКА (Москва)
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