Руководитель судейского департамента Перейра о Казарцеве и Турбине: «Они возвращаются»

Руководитель судейского департамента РФС Витор Перейра поделился мнением о Василии Казарцеве и Евгении Турбине.

— РФС рекомендовал Василия Казарцева в лист арбитров ФИФА, но в итоге он там не оказался. Есть какие-то объяснения этому?

— В каждой стране есть определенное количество кандидатов в лист ФИФА, но в итоге именно ФИФА определяет, сколько им нужно судей на сезон. Мы подали список из пяти человек в лист ВАР ФИФА, но в итоге их оказалось четверо.

— Турбин и Казарцев были отстранены, но сейчас работают на сборе. Можно ли сказать, что они возвращаются к полноценной работе?

— Они возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона.