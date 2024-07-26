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Алдонин: «У ЦСКА проблемы в атаке, матч против «Пари НН» будет непростым»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Пари НН».

«ЦСКА необходимо набирать очки, но сделать это в матче с «Пари НН» будет непросто, ведь выездные матчи не даются легко. Нижний проиграл «Рубину», поэтому там сделают выводы. У ЦСКА же в атаке не было моментов, а в обороне все организованно. Будет непростой матч, учитывая, что «Пари НН» может обороняться низким и средним блоками. Ожидания волнительные», — сказал Алдонин ODDS.ru.

Матч «Пари НН» — ЦСКА состоится в субботу, 27 июля. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Евгений Алдонин
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Динамо – Локомотив
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