Махачкалинское «Динамо» в большинстве обыграло «Родину», Онугху удалили на 8-й минуте

Махачкалинское «Динамо» на своем поле одержало победу над «Родиной» в матче 7-го тура РПЛ — 2:0.

Гости провели вдесятером большую часть встречи — на 8-й минуте красную карточку получил форвард «Родины» Герман Онугха. Он попал ногой в лицо защитнику махачкалинцев Александру Сандрачуку.

Счет на 51-й минуте открыл нападающий хозяев Гамид Агаларов. На 64-й минуте преимущество махачкалинцев удвоил Уссем Мрезиг.

«Динамо» набрало 12 очков и поднялось на пятое место в РПЛ. «Родина» потерпела третье поражение кряду и с 4 очками остается 13-й в турнирной таблице.

В следующем туре «Родина» 11 сентября на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Махачкалинцы 13 сентября в Грозном встретятся с «Ахматом».