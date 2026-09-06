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Динамо Махачкала — Родина: счет и результат матча 7 тура РПЛ 6 сентября 2026

Махачкалинское «Динамо» в большинстве обыграло «Родину», Онугху удалили на 8-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Гамид Агаларов.
Фото ФК «Динамо» (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» на своем поле одержало победу над «Родиной» в матче 7-го тура РПЛ — 2:0.

Гости провели вдесятером большую часть встречи — на 8-й минуте красную карточку получил форвард «Родины» Герман Онугха. Он попал ногой в лицо защитнику махачкалинцев Александру Сандрачуку.

Счет на 51-й минуте открыл нападающий хозяев Гамид Агаларов. На 64-й минуте преимущество махачкалинцев удвоил Уссем Мрезиг.

«Динамо» набрало 12 очков и поднялось на пятое место в РПЛ. «Родина» потерпела третье поражение кряду и с 4 очками остается 13-й в турнирной таблице.

В следующем туре «Родина» 11 сентября на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Махачкалинцы 13 сентября в Грозном встретятся с «Ахматом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 16:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:0
Родина

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Родина
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РПЛ, 7-й тур, расписание и результаты: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» уступил ЦСКА и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
6
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
7
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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