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Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Матч с «Динамо» будет как лакмусовая бумажка»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в коментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против «Динамо».

«Посмотрим, чего мы стоим. «Динамо» у нас будет как лакмусовая бумажка», — сказал Филатов «СЭ».

Встреча пройдет в субботу, 27 июля, на «ВТБ Арене». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

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 И В Н П +/- О
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 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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