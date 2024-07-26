Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Матч с «Динамо» будет как лакмусовая бумажка»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в коментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против «Динамо».

«Посмотрим, чего мы стоим. «Динамо» у нас будет как лакмусовая бумажка», — сказал Филатов «СЭ».

Встреча пройдет в субботу, 27 июля, на «ВТБ Арене». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.