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Тошич не считает решение Слуцкого возглавить «Рубин» предательством

21:19
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич не считает, что Леонид Слуцкий, возглавивший «Рубин», предал армейский клуб.

— Нет, это не «Спартак», это не самый главный конкурент, — цитирует Тошича РИА Новости. — У Слуцкого есть простое желание работать, проявить себя в другой команде. Он хочет доказать, что-то, что он сделал с ЦСКА — это не случайность, он хочет сделать такое же с «Рубином». Я не считаю это чем-то страшным.

У меня хорошие отношения с Викторовичем, желаю ему успехов в новом клубе. Буду теперь чаще смотреть их матчи, буду болеть за тренера.

Тяжело сказать, поспешил ли Слуцкий с возвращением или нет. У него была возможность попробовать себя в Европе. «Рубин», скорее всего, вышел с хорошим предложением. А подписанный контракт на пять лет означает, что у них большой проект. Они видят Викторовича как человека, который сможет вернуть казанцев на былые места.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191219/1562614075.html

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