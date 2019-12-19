Тошич не считает решение Слуцкого возглавить «Рубин» предательством

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич не считает, что Леонид Слуцкий, возглавивший «Рубин», предал армейский клуб.

— Нет, это не «Спартак», это не самый главный конкурент, — цитирует Тошича РИА Новости. — У Слуцкого есть простое желание работать, проявить себя в другой команде. Он хочет доказать, что-то, что он сделал с ЦСКА — это не случайность, он хочет сделать такое же с «Рубином». Я не считаю это чем-то страшным.

У меня хорошие отношения с Викторовичем, желаю ему успехов в новом клубе. Буду теперь чаще смотреть их матчи, буду болеть за тренера.

Тяжело сказать, поспешил ли Слуцкий с возвращением или нет. У него была возможность попробовать себя в Европе. «Рубин», скорее всего, вышел с хорошим предложением. А подписанный контракт на пять лет означает, что у них большой проект. Они видят Викторовича как человека, который сможет вернуть казанцев на былые места.