Иван Игнатьев: «Галицкий был инициатором моего трансфера»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал свой переход из «Краснодара» и отметил в нем роль президента клуба Сергея Галицкого. Ранее в СМИ сообщалось, что казанцы заплатили за него южанам семь миллионов евро.

— Нет, у меня не было с ним разговоров, — цитирует Игнатьева «Спорт Бизнес Online». — Но я изначально понял, что Галицкий сам не против моего ухода и был неким инициатором трансфера. Я тоже двумя руками за. Если президент хочет тебя продать, то тебе не нужно оставаться в этом клубе.

Не знаю, какой он функционер, потому что не разбираюсь в этих моментах. Но как человек он очень целеустремленный, с ним очень трудно спорить, потому что даже если он не прав в каких-то футбольных моментах и ты конкретно это понимаешь, его все равно невозможно переубедить. Он будет четко стоять на своей позиции, приведет тебе свои доводы и как можно, как нельзя.

— Была информация, что в переговорах с «Краснодаром» по новому контракту ты вел себя неуважительно к клубу. Со своей стороны можешь объяснить, как все происходило?

— Возможно, со своей стороны они правы. Но в чем-то и они поступили неверно. Да, я резко ответил на их предложение, в тот момент отказал им. У меня был такой непростой момент в карьере: игровой спад, я только набирал форму. Эти переговоры вообще были ни к чему, как мне показалось. Не понимаю, зачем клуб их инициировал. Возможно, у них была какая-то конкретная задача. Мне было непонятно, зачем посреди сезона перед игрой со «Спартаком» устраивать переговоры. Я резко ответил отказом, а руководству это не понравилось: я — воспитанник «Краснодара» и отказал им.