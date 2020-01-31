Дмитрий Тарасов: «Aurus построить не хуже Maybach смогли, нужен и росмяч»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, проходящий сборы с «Рубином», предложил создать российский футбольный мяч.

— В Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи, — написал Тарасов в Instagram. - Как справлялись, интересно. Вот нам национальная идея: создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну или хотя бы, чтобы от наших в ворота сразу залетал.

Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! Даю идею... Ну а что, Aurus вон построить не хуже Maybach смогли, нужен и росмяч.