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Дмитрий Тарасов: «Aurus построить не хуже Maybach смогли, нужен и росмяч»

08:31
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Полузащитник Дмитрий Тарасов, проходящий сборы с «Рубином», предложил создать российский футбольный мяч.

— В Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи, — написал Тарасов в Instagram. - Как справлялись, интересно. Вот нам национальная идея: создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну или хотя бы, чтобы от наших в ворота сразу залетал.

Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! Даю идею... Ну а что, Aurus вон построить не хуже Maybach смогли, нужен и росмяч.

О чем только не поспоришь на сборах)) Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то естественно были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор. А вот футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись?интересно)) Вот нам национальная идея, создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну или хотя бы, чтобы от наших, в ворота сразу залетал?? Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! даю идею... Ну а что, Аурус вон построить не хуже Майбаха смогли, нужен и росмяч))???

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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