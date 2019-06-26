Томас Цорн: "Трансфер Понсе - исключительно выгодный для "Спартака"

Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн дал первое интервью после назначения на новую должность. Он отказался называть сумму, в которую обошелся красно-белым форвард Эсекиэль Понсе но назвал сделку очень выгодной.

– В какую сумму обошлось "Спартаку" приобретение 22-летнего нападающего Эсекиэля Понсе? Данные СМИ на разных континентах расходятся – в Аргентине сообщается о 3 миллионах евро, в Европе говорят о 8 миллионах.

– По условиям соглашения с "Ромой" мы не можем называть условия сделки. Но, скажем так, это исключительно выгодный трансфер для нашего клуба. Парень еще молодой и перспективный. Римляне подписали Понсе, когда ему было всего 19 лет – конечно, он не мог с ходу заменить Джеко. Эсекиэль приехал в серьезный клуб, ему как и любому юному игроку требовалось время на адаптацию во взрослом футболе. (Сергей Егоров)

Интервью Цорна