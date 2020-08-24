РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Точилин рассказал о трансферной политике «Сочи»

20:57
Теги:

Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин назвал главной трансферной целью клуба приобретение нападающего.

— Работаем в этом (трансферном) направлении с учетом того, что трансферное окно закрывается только в октябре, — приводит РИА «Новости» слова Точилина. — Ушел Полоз и теперь у нас в линии атаки дефицит. Именно атака — приоритет нашей трансферной политики сейчас. Остальные линии, по большому счету, укомплектованы.

В воскресенье «Сочи» обменял нападающего Дмитрия Полоза в «Ростов» на полузащитника Ивелина Попова. Перед сезоном из южной команды ушли форварды Александр Кокорин и Александр Карапетян.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200824/sochi-1576255113.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир