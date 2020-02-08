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Тимофеев получил красную карточку в товарищеском матче против «Нефтехимика». Ранее был удален Анюков

12:50
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По ходу товарищеского матча против «Нефтехимика» игроки «Крыльев Советов» получили вторую красную карточку. На этот раз с поля был удален полузащитник Артем Тимофеев.

Ранее красную карточку в этом матче получил защитник самарцев Александр Анюков.

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