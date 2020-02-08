Тимофеев получил красную карточку в товарищеском матче против «Нефтехимика». Ранее был удален Анюков
12:50
По ходу товарищеского матча против «Нефтехимика» игроки «Крыльев Советов» получили вторую красную карточку. На этот раз с поля был удален полузащитник Артем Тимофеев.
24' Вторая прямая красная в матче. На этот раз Тимофеев столкнулся с соперником на своей половине поля и был удален с поля. Странное решение арбитра. #КрыльяНефтехимик— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 8, 2020
Ранее красную карточку в этом матче получил защитник самарцев Александр Анюков.
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