Терюшков заявил, что «Химки» сохранили взаимопонимание с Юраном после увольнения специалиста в 2020 году

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об отношениях с главным тренером команды Сергеем Юраном.

«Все мы имеем право на какие-то эмоции. С Сергеем Николаевичем мы расставили все точки над и. Никакого послевкусия, как говорится, не осталось. У нас полное взаимопонимание и доверие», — сказал Терюшков «СЭ».

В 2020 году «Химки» уволили Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Позже специалист заявил, что его уволили из клуба по указанию гендиректора «Спартака».

Ранее, 23 февраля, «Химки» официально объявили о назначении Сергея Юрана главным тренером.

«Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в своем активе 14 очков после 18 матчей.