Тарханов: «Юран уже работал с командой, так что есть оптимизм, что ему по силам сохранить команду в РПЛ»

Бывший тренер «Химок» Александр Тарханов поделился мнением о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

«Юран уже работал с командой, был футболистом. Он «Химки» до финала Кубка России доводил, так что есть оптимизм, что ему по силам сохранить команду в премьер-лиге. Не знаю, почему решили сменить тренера после сборов. Может, руководству игра не понравилась, хотя Владимир Габулов — парень опытнейший, он и «Аланией» руководил, и «Долгопрудным». Возможно, это было не его решение, а высшего руководства, тех, кто финансирует клуб», — приводит слова Тарханова ТАСС.

В среду, 23 февраля, Юран сменил на посту главного тренера Игоря Черевченко.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

В первом матче РПЛ после зимней паузы подмосковный клуб примет столичное «Динамо». Игра назначена на 26 февраля, начало — в 14.00 мск.