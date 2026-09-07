Чемпионат России, таблица РПЛ после 7-го тура: ЦСКА и «Динамо» обошли «Зенит» и «Спартак»

В понедельник, 7 августа, матчем «Рубин» — «Ахмат» (1:1) завершился 7-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) и продлил беспроигрышную серию до семи матчей, но прервал серию из шести побед со старта чемпионата.

ЦСКА победил «Зенит» (2:1) и вышел на второе место, московское «Динамо» обыграло «Спартак» (2:1) и поднялось на третье. Сине-бело-голубые теперь занимают пятую строчку, а красно-белые — четвертую.

«Локомотив» победил «Балтику» (1:0), выиграл впервые в этом сезоне и остается в зоне стыковых матчей. Меньше очков набрали только «Родина», «Акрон» и «Факел».

РПЛ: результаты всех матчей 7-го тура

В 8-м туре встречаются: 11 сентября «Крылья Советов» — «Родина» (18.00);

12 сентября «Факел» — «Балтика» (14.00), «Зенит» — «Локомотив» (16.15), «Динамо» Москва — «Оренбург» (18.30), ЦСКА — «Рубин» (20.45);

13 сентября «Ахмат» — «Динамо» Махачкала (14.30), «Спартак» — «Ростов» (17.00), «Краснодар» — «Акрон» (19.30).