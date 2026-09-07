Чемпионат России, таблица РПЛ после 7-го тура: ЦСКА и «Динамо» обошли «Зенит» и «Спартак»
В понедельник, 7 августа, матчем «Рубин» — «Ахмат» (1:1) завершился 7-й тур чемпионата России.
Лидер РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) и продлил беспроигрышную серию до семи матчей, но прервал серию из шести побед со старта чемпионата.
ЦСКА победил «Зенит» (2:1) и вышел на второе место, московское «Динамо» обыграло «Спартак» (2:1) и поднялось на третье. Сине-бело-голубые теперь занимают пятую строчку, а красно-белые — четвертую.
«Локомотив» победил «Балтику» (1:0), выиграл впервые в этом сезоне и остается в зоне стыковых матчей. Меньше очков набрали только «Родина», «Акрон» и «Факел».
РПЛ: результаты всех матчей 7-го тура
В 8-м туре встречаются: 11 сентября «Крылья Советов» — «Родина» (18.00);
12 сентября «Факел» — «Балтика» (14.00), «Зенит» — «Локомотив» (16.15), «Динамо» Москва — «Оренбург» (18.30), ЦСКА — «Рубин» (20.45);
13 сентября «Ахмат» — «Динамо» Махачкала (14.30), «Спартак» — «Ростов» (17.00), «Краснодар» — «Акрон» (19.30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0