«Зенит» отказался продавать нападающего Луиса Энрике в «Аль-Иттихад» за 45 миллионов евро

«Зенит» не стал продавать нападающего сборной Бразилии Луиса Энрике в «Аль-Иттихад», сообщает ESPN.

По данным источника, саудовский клуб предлагал сине-бело-голубым за 25-летнего вингера 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что из переговоров с «Зенитом» вышла «Рома», которая была заинтересована в трансфере Энрике.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. Он сыграл за сине-голубых 55 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Также он оформил 2 гола и 3 ассиста в 16 поединках в составе сборной Бразилии.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2028 года и включает опцию продления еще на один сезон.