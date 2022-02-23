Ловчев о назначении Юрана в «Химки»: «Солидный тренер не пойдет туда работать»

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Игоря Черевченко с поста главного тренера «Химок».

«Меня удивила фраза, которую сказал Габулов о том, что это была вынужденная мера. Я общаюсь с Семиным. Он говорит мне, что я хвалю иностранных специалистов. Юрий Павлович же считает, что лучшими нашими российскими специалистами являются Черевченко и Слуцкий. Я с ним соглашусь. С Черевченко команда выглядела более-менее достойно. Понятно, что это не «Зенит» или «Спартак» с их возможностями. Но «Химки» играют в приличный футбол. Сегодняшнее руководство клубов — самая большая проблема. Они считаю, что лучше всех разбираются в футболе. Живут по принципу «кто платит, тот заказывает музыку». Черевченко всегда показывал себя знающим человеком. Это конфликт между руководством клуба и тренером. Ему указывать нельзя», — сказал Ловчев «СЭ».

Также Ловчев отреагировал на назначение Сергея Юрана на пост главного тренера.

«Но Юран же тоже не уступчивый человек. При таких действиях, которое делает руководство клуба, солидный тренер не пойдет к ним работать. Они обращаются к тем, кто уже там работал. Если они через три месяца уволят Юрана, то кто туда пойдет? Своими действиями клуб вводит себя в тупик», — добавил Ловчев «СЭ».

Ранее, 23 февраля, стало известно, что новым главным тренером «Химок» стал Сергей Юран. 52-летний специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции. Предыдущим местом работы Юрана был «СКА-Хабаровск», который он возглавлял с октября 2020 года.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 18 матчах.