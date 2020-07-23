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Тедеско отказался комментировать итоги сезона для «Спартака»

11:37
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вместе со своими помощником Андреасом Хинкелем и тренером вратарей Максом Урванчки приехал на «Открытие Арену».

Немецкий специалист отказался комментировать «СЭ» итоги сезона. Сегодня на стадионе пройдет заседание совета директоров клуба.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Тинькофф-Чемпионата России красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице и не вышли в еврокубки. (Севастиан Терлецкий)

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