Тедеско отказался комментировать итоги сезона для «Спартака»
11:37
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вместе со своими помощником Андреасом Хинкелем и тренером вратарей Максом Урванчки приехал на «Открытие Арену».
Немецкий специалист отказался комментировать «СЭ» итоги сезона. Сегодня на стадионе пройдет заседание совета директоров клуба.
Напомним, что по итогам минувшего сезона Тинькофф-Чемпионата России красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице и не вышли в еврокубки. (Севастиан Терлецкий)
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