Тедеско не считает, что игроки «Спартака» были мыслями уже в отпуске

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4).

— Есть ли у вас претензии к игрокам по самоотдаче? Казалось, что многие из них мыслями уже в отпуске.

— Не согласен. Сегодня была хорошая игра, все выложились по полной. У нас были очень хорошие шансы. Или, по крайней мере, хорошие шансы для того, чтобы создать шансы. Сегодня было своего рода соревнование, кто больше ошибется в верхней трети поля. Было много подходов, много хороших контратак, но не хватило последнего паса. Эффективность оппонента была хороша. В отличие от нас.

— Легко ли футболисты «Спартака» воспринимают смену схем и ролей? Бакаев, Крал... Влияет ли это на качество футбола?

— Это вечный вопрос. Когда мы не меняем схему, всегда говорят — почему ты ее не меняешь? И наоборот. Наши парни умны, молоды и голодны. Они прекрасно усваивают информацию. И играть по двум схемам не так сложно. Кононов всегда играл 4-2-3-1 — верно? Он пять лет играл по этой схеме! Бакаев — великолепный игрок, он может играть по любой схеме.

— Восемь матчей в семи очках — неудачный результат. Как оцените свою работу в течение этого времени?

— Никогда не говорю о себе. Это ваша работа — меня оценивать, и вы имеете право на любую оценку, хотя я этого не прочитаю, поскольку не знаю языка. Вы знаете лучше меня, что «Спартак» представлял до моего прихода. Я смотрел «Спартак» с «Краснодаром», с «Оренбургом» дома. Сегодня мы проиграли 1:4 дома, но мы не играли плохо. Мы должны были обыгрывать «Урал» и «Рубин». Восемь очков — это немного, и мы их заслужили.

Мы должны принять восемь очков, хотя могли набрать на два очка больше или меньше. Работаю здесь всего семь недель, две из которых сборники разъезжались. В одной из этих недель был кубковый матч. В итоге имеем четыре полноценные рабочие недели. Это немного, чтобы создать что-то глобальное. Поэтому считаю, что основная работа впереди, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции (Игорь Рабинер)

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