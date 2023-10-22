Тарханов заявил, что ожидал от «Пари НН» более агрессивной игры против «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал победу красно-белых над «Пари НН» в 12-м туре РПЛ (2:0).

«Это был равный матч, мне так показалось, но «Спартак» смотрелся интереснее «Пари НН». Ожидал, что «Пари НН» будет играть агрессивнее, только в конце они стали здорово выбегать в атаки, поджимать «Спартак». Но класс игроков «Спартака» сделал свое дело. Победа абсолютно закономерная», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 17 очками идет на 8-й позиции.

В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородская команда дома встретится с «Сочи».