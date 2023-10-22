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Сегодня, 21:15

Орлов: «Зенит» провел пока лучший матч в сезоне. «Крылья» здорово провели первый тайм»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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«Зенит» - «Крылья Советов».
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Зенит» победил «Крылья» на классе — 3:1. Хороши были Родригао и Кассьерра. Они явно прибавили, пауза на сборные пошла им на пользу. Гол Кассьерры отменили, но он все равно остается пока лучшим бомбардиром сезона. Бросается в глаза, что колумбиец действует теперь гораздо увереннее, эффективнее взаимодействует с полузащитниками — Венделом, Клаудиньо. Родригао надежен сзади и начинает атаки. С первым пасом у бразильца проблем нет. Это важно.
«Зенит» вообще имеет возможность варьировать свою игру в обороне. Вышел на замену Караваев, и питерцы перестроились на три центральных защитника. Но атака от этого в качестве не потеряла. Как раз наоборот.
Я бы не критиковал «Крылья» за такое поражение. В первом тайме самарцы мне очень понравились, заслуживают похвалы. Борьба на каждом участке поля, высокая плотность, контроль мяча! Но сил на все 90 минут не хватило. Слишком энергозатратной получилась игра для подопечных Игоря Осинькина. Ну подустали ребята, что поделаешь. Показательный эпизод — третий гол хозяев. Бейл — очень добротный защитник, но проиграл единоборство свежему Ерохину, который отдал голевой пас свежему Мостовому.
Это, наверное, лучший матч команды Сергея Семака в этом сезоне. Все сыграли ровно, никто не выпал! Если оценивать игру «Зенита» по европейским меркам, то можно смело поставить четверку с плюсом», — сказал Орлов.

Благодаря победе «Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Крылья Советов» с 21 очком опустились на третью строчку.

 
Руслан Литвинов в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Литвинов сильнее Баринова. Клаудиньо чуть лицо не разбили — даже желтой нет!» Орлов — о «Спартаке» и «Зените»

 

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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