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Сегодня, 21:07

Дьяков: «Соболев был вообще не заметен на поле в матче с «Пари НН»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков оценид игру форварда красно-белых Александра Соболева в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

«Не знаю, насколько вся эта ситуация в «Спартаке» была или есть. Соболев вышел, отыграл, но сыграл не важно. Сложно говорить о том, что спад в его игре или мысли о чем-то другом. Про конкретный матч скажу так, что Соболев был вообще не заметен на поле», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Соболев вышел на замену в матче против «Пари НН» во втором тайме. Он появился на поле вместо Квинси Промеса, который получил повреждение.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11240102-dyakov-sobolev-byl-voobsche-ne-zameten-v-matche-s-pari-nn.html
Александр Соболев
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» обошел «Крылья Советов»: турнирная таблица РПЛ после 12-го тура

Тарханов заявил, что ожидал от «Пари НН» более агрессивной игры против «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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