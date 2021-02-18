«Тамбов» снимется с чемпионата 19 февраля, если не договорится с игроками

«Тамбов» 19 февраля снимется с розыгрыша Тинькофф-РПЛ, если не сможет договориться с футболистами по зарплате, сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора клуба Павла Худякова. Долги клуба по зарплате превышают 150 миллионов рублей.

«Общаемся, обсуждаем с ребятами, — сказал Худяков. — Если не договоримся, команда завтра снимется с чемпионата. Завтра все решится. Если договоримся и откроют заявку, у нас есть ребята, которых будем заявлять, и будем играть на кубок.

Завтра будет решение и по кубку, и по тому, продолжит ли команда выступление в чемпионате. Если сможем договориться, будем доигрывать. Если нет — все, команда снимается".

В пятницу, 19 февраля, состоится заседание комиссии РФС по лицензированию, где будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом». 21 февраля команде предстоит игра 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».