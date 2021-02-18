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«Тамбов» снимется с чемпионата 19 февраля, если не договорится с игроками

22:55
Игроки &quot;Тамбова&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки &quot;Тамбова&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Тамбов» 19 февраля снимется с розыгрыша Тинькофф-РПЛ, если не сможет договориться с футболистами по зарплате, сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора клуба Павла Худякова. Долги клуба по зарплате превышают 150 миллионов рублей.

«Общаемся, обсуждаем с ребятами, — сказал Худяков. — Если не договоримся, команда завтра снимется с чемпионата. Завтра все решится. Если договоримся и откроют заявку, у нас есть ребята, которых будем заявлять, и будем играть на кубок.

Завтра будет решение и по кубку, и по тому, продолжит ли команда выступление в чемпионате. Если сможем договориться, будем доигрывать. Если нет — все, команда снимается".

В пятницу, 19 февраля, состоится заседание комиссии РФС по лицензированию, где будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом». 21 февраля команде предстоит игра 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10736779

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