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РФС рассмотрит ситуацию с «Тамбовом» в пятницу

20:46
Игроки «Тамбова». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Тамбова». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу, 19 февраля, состоится заседание комиссии по лицензированию, сообщает служба коммуникаций РФС. На заседании будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом».

18 февраля сообщалось, что «Тамбов» из-за финансовых проблем может сняться с розыгрыша Тинькофф-чемпионата России и БЕТСИТИ Кубка России.

Тамбовцы ушли на зимний перерыв на последнем месте в таблице с 13 очками. В Кубке им предстоит 21 февраля сыграть на выезде с «Локомотивом» в рамках 1/8 финала.

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