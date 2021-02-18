РФС рассмотрит ситуацию с «Тамбовом» в пятницу

В пятницу, 19 февраля, состоится заседание комиссии по лицензированию, сообщает служба коммуникаций РФС. На заседании будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом».

18 февраля сообщалось, что «Тамбов» из-за финансовых проблем может сняться с розыгрыша Тинькофф-чемпионата России и БЕТСИТИ Кубка России.

Тамбовцы ушли на зимний перерыв на последнем месте в таблице с 13 очками. В Кубке им предстоит 21 февраля сыграть на выезде с «Локомотивом» в рамках 1/8 финала.