Смолов обогнал Панарина в списке самых стильных людей 2021 года

Российский форвард «Локомотива» Федор Смолов вошел в список самых стильных людей 2021 года по версии журнала GQ. Футболист занял 18-е место.

Среди спорстменов самое высокое место занял ирландский боец ММА Конор Макгрегор (13-е место). На 15-м месте расположилась семья футболиста Дэвида Бекхэма в полном составе.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов занимает 33-е место.

На 40-м месте находится американский баскетболист «Вашингтона» Расселл Уэстбрук.

Далее идут: чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Андрей Купреев (49-й), футболист «Арсенала» Эктор Бельерин (60), хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин (60) и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (85).

Добавим, что первое место в рейтинге занимает российский шоумен Александр Гудков.