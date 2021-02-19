Смолов обогнал Панарина в списке самых стильных людей 2021 года
Российский форвард «Локомотива» Федор Смолов вошел в список самых стильных людей 2021 года по версии журнала GQ. Футболист занял 18-е место.
Среди спорстменов самое высокое место занял ирландский боец ММА Конор Макгрегор (13-е место). На 15-м месте расположилась семья футболиста Дэвида Бекхэма в полном составе.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов занимает 33-е место.
На 40-м месте находится американский баскетболист «Вашингтона» Расселл Уэстбрук.
Далее идут: чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Андрей Купреев (49-й), футболист «Арсенала» Эктор Бельерин (60), хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин (60) и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (85).
Добавим, что первое место в рейтинге занимает российский шоумен Александр Гудков.
Дополнительная информация:
https://www.gq.ru/gallery/100-samyh-stilnyh-v-2021-godu?image=602d0652590cf90d95da4924
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