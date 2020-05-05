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Судьба сезона в РПЛ может решиться 12 мая

22:02
«Зенит» и «Краснодар» в числе клубов, которые выступают за продолжение сезона. Фото Виталий Тимкив
«Зенит» и «Краснодар» в числе клубов, которые выступают за продолжение сезона. Фото Виталий Тимкив
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Как стало известно «СЭ», принципиальное решение по продолжению сезона в РПЛ может быть принято 12 мая. Клубы премьер-лиги отправили свои представления о возможности доигровки чемпионата для рассмотрения на уровне министерства спорта, Роспотребнадзора и других органов управления. При этом, по нашим данным, большинство (12 клубов) выступает за досрочное прекращение сезона. Против — «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».

Решение будет принято на уровне органов исполнительной власти во взаимодействии с российским футбольным союзом. Окончательное же утверждение сценария развития событий в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубке России должно состояться на Исполкоме РФС 15 мая. (Константин Алексеев)

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