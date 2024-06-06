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Карпин — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Подписание должно случиться на днях»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о потенциальном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Общались ли с Сафоновым? Как его состояние? Или все мысли о конкуренции с Доннаруммой?

— Думаете, мне больше не о чем поговорить? Только о «ПСЖ» и Доннарумме не хватало! Общались, конечно. Прошел медосмотр — прошел. Подписание должно случиться на днях. Это все что я знаю.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.

Валерий Карпин
Матвей Сафонов
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Сборная России по футболу
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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