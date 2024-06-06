Агент Беншенафи поделился мнением о будущем Самуэля Жиго

Футбольный агент Мохамед Беншенафи рассказал, что защитник Самуэль Жиго останется в Марселе ради семьи. Он отметил, что российские команды не интересовались футболистом.

«Самуэль останется в Марселе ради своей семьи. Что касается российских клубов, ни один из них не выходил со мной на связь», — цитирует Беншенафи «РБ Спорт».