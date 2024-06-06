Митрофанов: «Уровень футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения и пандемии»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил уровень развития профессионального футбола в России.

«Уровень профессионального футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения и пандемии. Сейчас уровень не рушится и растет относительно той просадки, которая была в 22 году. Уверен, что совместными усилиями клубы, лиги и РФС, эту ситуацию развивают в лучшую сторону», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Российские клубы и национальная команда отстранены от всех международных турниров по решению УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.