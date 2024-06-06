Мещеряков: «Локомотив» должен бороться за тройку РПЛ"

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал решение железнодорожников продлить на два года контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Продление контракта с тренером — это решение менеджмента, остальное покажет время. Некоторые неудачи и ошибки в прошлом сезоне можно назвать недостатком опыта у Галактионова, но ошибки бывают у всех. По составу игроков и по ресурсам москвичи точно должны бороться за тройку», — цитирует Мещерякова Metaratings.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла в РПЛ четвертое место.

Ранее 40-летний специалист работал с юношескими сборными России, «Ахматом» и «Пари НН».