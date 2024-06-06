Самедов дал совет Сафонову, который станет игроком «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал скорый переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Еще одно знаковое событие трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ». Ваше напутствие ему перед очередным витком карьеры?

— Самое главное — верить в себя, — цитирует Сафонова «КП Спорт».

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.