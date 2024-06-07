Тренер Валерий Овчинников: «Для игроков «Зенита» минувший сезон — хороший урок»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением об игре «Зенита» в прошлом сезоне РПЛ.

«Для всех игроков «Зенита» минувший сезон — хороший урок. В следующем чемпионате, сопротивление, конкурентов, думаю, еще больше возрастет. «Зенит» показал свою уязвимость», — цитирует тренера «РБ Спорт».