Самедов рассказал, когда прекратиться гегемония «Зенита» в чемпионате России

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Самедов рассказал, когда в чемпионате России победит кто-то кроме «Зенита».

— Нынешний сезон в российском футболе, особенно его развязка получилась на загляденье. Что нас ждет в следующем сезоне? Гегемония «Зенита» завершится? Кто наиболее готов к тому, чтобы ее прервать?

— Мы уже на протяжении долгих лет обсуждаем, прекратится гегемония «Зенита» или нет. Но и перед следующим сезоном РПЛ фаворит — «Зенит». В ближайшие два года — то же самое. А круг тех команд, кто может бросить вызов Санкт-Петербургу обычен — «Динамо», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Посмотрим, кто как проведет трансферную кампанию, кто как сможет усилить состав, и тогда можно будет делать прогнозы, — цитирует Самедова «КП Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.