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Сегодня, 21:05

Самедов рассказал, когда прекратиться гегемония «Зенита» в чемпионате России

Виктория Кравченко
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Чемпион России в составе «Спартака» Александр Самедов рассказал, когда в чемпионате России победит кто-то кроме «Зенита».

— Нынешний сезон в российском футболе, особенно его развязка получилась на загляденье. Что нас ждет в следующем сезоне? Гегемония «Зенита» завершится? Кто наиболее готов к тому, чтобы ее прервать?

— Мы уже на протяжении долгих лет обсуждаем, прекратится гегемония «Зенита» или нет. Но и перед следующим сезоном РПЛ фаворит — «Зенит». В ближайшие два года — то же самое. А круг тех команд, кто может бросить вызов Санкт-Петербургу обычен — «Динамо», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Посмотрим, кто как проведет трансферную кампанию, кто как сможет усилить состав, и тогда можно будет делать прогнозы, — цитирует Самедова «КП Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/chempion-rossii-samedov-o-gegemonii-zenita/
Александр Самедов
ФК Зенит
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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