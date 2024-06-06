Митрофанов: «Россия входит в топ-10 стран по развитию судейства и ВАР»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил развитие судейства и ВАР в российском футболе.

«За последний год система стала функционировать лучше, но мы понимаем, что обучающие мероприятия должны приводить к постоянному улучшению работы ВАР. Еще важный момент. В УЕФА оценивает, что по уровню развития судейства и системы ВАР РФС находится в первой десятке стран», — приводит слова Митрофанова Sport24.

В сезоне-2023/24 чемпионом России стал «Зенит» в шестой раз кряду.