Генсек РФС Митрофанов: «Отменить ВАР — это выкинуть деньги в форточку»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что с каждым годом работа системы видеоповторов развивается.

— Отменить ВАР сейчас — шаг назад?

— Это выкинуть в форточку деньги, потраченные на приобретение и внедрение системы. В любом случае нужно же этому обучится. С каждым годом система становится лучше, а судьи набираются опыта. Стало больше обученных в этой сфере людей, а ошибок стало меньше. При этом исправления ошибок арбитров в поле стало больше. Позитив есть, — приводит слова Митрофанова Sport24.

В сезоне-2023/24 чемпионом России стал «Зенит» в шестой раз кряду.