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Сегодня, 19:10

Агент Магкеева: «Есть предложения по игроку, мы ведем переговоры с клубами»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Станислава Магкеева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Есть предложения по Магкееву, мы ведет переговоры с клубами. Надеемся, что будущее Станислава скоро определится», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт Магкеева с «Локомотивом» закончился в мае, он покинул команду. Футболист ни разу не сыграл за железнодорожников в прошлом сезоне — он восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

За основу «Локо» 25-летний Магкеев дебютировал в 2019 году и всего провел 79 матчей. Вместе с «Локо» он стал двукратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.

ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
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