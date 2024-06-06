Агент Магкеева: «Есть предложения по игроку, мы ведем переговоры с клубами»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Станислава Магкеева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Есть предложения по Магкееву, мы ведет переговоры с клубами. Надеемся, что будущее Станислава скоро определится», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт Магкеева с «Локомотивом» закончился в мае, он покинул команду. Футболист ни разу не сыграл за железнодорожников в прошлом сезоне — он восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

За основу «Локо» 25-летний Магкеев дебютировал в 2019 году и всего провел 79 матчей. Вместе с «Локо» он стал двукратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.