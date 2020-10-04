Стали известны финансовые детали трансфера Шомуродова в «Дженоа»

По информации «СЭ», «Ростов» заработает на продаже 25-летнего нападающего Элдора Шомуродова в «Дженоа» 7,5 миллионов евро.

Еще 1,5 миллиона евро донской клуб может получить в качестве бонуса за результативность узбекского форварда.

Зарплата футболиста в итальянской команде составит 1 миллион евро.

«Мечты должны сбываться». Шомуродов о переходе в «Дженоа» // Элдор Шомуродов: «Узнал об интересе «Дженоа» неделю назад, до сих пор не верится, что я здесь» //Агент: «Шомуродова в любой момент могли забрать клубы из Катара, Саудовской Аравии и Китая, но он рвался в Европу»