Стали известны детали нового контракта Лаксальта с «Динамо»

По данным «СЭ», зарплата защитника Диего Лаксальта в «Динамо» будет зависеть от числа сыгранных матчей.

19 октября бело-голубые объявили о продлении контракта с футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.

30-летний уругваец перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года. За это время он провел 40 матчей и завоевал бронзу чемпионата России.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 11 туров.