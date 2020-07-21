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Стала известна сумма, которую хочет зарабатывать Кокорин. Это миллионы евро

17:40
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард Александр Кокорин рассчитывает заработать 10 миллионов евро за три сезона. Об этом сообщил YouTube-канал «Футбольный Биги». Источники «СЭ» подтверждают эту информацию. Именно такой контракт (с учетом зарплаты и подъемного бонуса) устроит футболиста. На 29-летнего игрока претендуют «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Локомотив», «Рубин».

Решение Александр примет не раньше следующей недели, когда должна проясниться позиция питерского клуба, а также состояться встреча Кокорина с президентом черноморцев Борисом Ротенбергом.

При этом, по имеющейся информации, у Александра нет ни одного достойного предложения из-за рубежа, так что он наверняка останется в РПЛ.

В текущем сезоне нападающий провел в премьер-лиге 10 матчей и забил 7 голов.

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