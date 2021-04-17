Спортивный директор «Спартака» не исключает, что летом Тедеско останется в клубе
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, когда московский клуб определится с новым главным тренером.
— Когда объявите нового тренера?
— Когда закончим чемпионат. Останется ли Тедеско? Может, и останется. Разные варианты есть, — цитирует Попова «РБ Спорт».
— Говорят, что «Спартак» уже определился с главным тренером. И сейчас просто путает всем карты — инсайдерам, журналистам, болельщикам. Можете точно сказать, что это не Фонсека?
— Никаких комментариев не будет. У нас задача закончить чемпионат, достойно. А дальше уже будем пошагово решать задачи.
— Что значит достойно закончить чемпионат?
— Хотим занять место в топ-2, чтобы побороться за Лигу чемпионов.
Доменико Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. В декабре 2020 года немецкий специалист объявил, что покинет московскую команду по окончании сезона-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю